Рогозин пригрозил отправить кавээнщиков на СВО, за юмористов вступились Пельш и Собчак

Сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возмутился шуткой команды КВН «Негоден». В своем Telegram-канале он заявил, что установит автора текста, а самих юмористов пригрозил направить на СВО. Телеведущий Валдис Пельш, журналистка Ксения Собчак и правозащитники раскритиковали его жесткую реакцию на юмор. Адвокат Сталина Гуревич усмотрела возможное нарушение закона. Позже Рогозин отменил свои угрозы, назвав кавээнщиков «незрелыми интеллектуально». Подробнее — в материале Daily Storm.





С чего все началось





Вечером 23 июня сенатор и экс-глава «Роскосмоса» выложил сценку команды КВН «Негоден»: космонавт собрался в полет, но передумал, когда его остановила девушка, признавшаяся ему в любви. Командир решил отговорить его словами: «Парень, ты чего? Космос на телку не меняют. Это было в докторской Рогозина».





«К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили. Сейчас устанавливаем то бесталанное чмо, которое им такие тексты пишет. Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора. Да и противник у нас «с огоньком», как говорится», — написал Рогозин, также являющийся главой центра специального назначения «Барс-Сармат».





Сенатор пообещал, что юмористам «вместо унылого говна, в которое превратился КВН», дадут «настоящие кавээны — ударные дроны «Князь Вандал Новгородский», довезут до переднего края и пожелают боевой удачи».





«А когда вернутся, вместе посмеемся над их неудачной, несмешной и пошлой шуткой в эфире Первого канала», — добавил он.





Реакция общественности





Телеведущий Валдис Пельш и журналистка Ксения Собчак вступились за кавээнщиков, которых Дмитрий Рогозин пригрозил отправить воевать.





Член жюри КВН Валдис Пельш заявил изданию «Подъем», что не понимает претензий экс-главы «Роскосмоса» к шутке.

«В чем проблема у господина Рогозина? В обостренном восприятии? У каждого человека свое восприятие юмора. Если ему не понравился этот юмор, он может сказать, что ему не понравилось. Думаю, что его фраза о том, что ребят надо отправить на СВО — тоже является некой шуткой. Вопрос: насколько она удачная. Мне не кажется удачной», – сказал Пельш.





Ксения Собчак в своем Telegram-канале написала, что сенатор «очень неудачно выступил», и задалась вопросом, почему он «каким-то пацанам фронтом грозит».





«Он не может не знать, что все это показывают в записи, а крамольные шутки вырезают. Значит, смеяться можно и «наверху» считают это допустимым», — допустила Собчак.





Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова возмутилась тем, что Рогозин предлагает отправить на фронт в качестве наказания:





«Опять передний край — наказание? То есть каждый, имеющий власть, будет теперь за шутки, справедливую критику или иронию грозить военкоматом и передним краем?» — задалась вопросом Ахмедова.





Она посоветовала не обижаться на шутки, а поблагодарить за то, что «про тебя помнят и про тебя шутят».





Адвокат Сталина Гуревич усмотрела в посте сенатора возможное нарушение законодательства.

«Кто вам дал право, во-первых, незаконно собирать персональные данные граждан России, выясняя их военкомат, во-вторых, публично им угрожать, в-третьих, игнорировать нормы Конституции РФ относительно цензуры?», — написала Гуревич в Telegram-канале.





Новый пост Рогозина





Позже Рогозин передумал отправлять на СВО юмористов из КВН, которые «неудачно» про него пошутили. После того, как история вызвала резонанс, Рогозин выпустил новый пост в своем Telegram-канале.





«Хочу успокоить представителей либеральной общественности, адвоката Огуревича*, блогеров-заступников и прочих возбудившихся ухилянтов: эти два шутника из КВН нас никак не интересуют в силу их интеллектуальной незрелости. Для глупых шуток они, возможно, годятся, для защиты Родины — нет», — написал сенатор.





* возможно, имеется в виду адвокат Сталина Гуревич