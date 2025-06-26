В РПЦ пожаловались на провокаторов из-за появления фото храма Василия Блаженного с символами ислама вместо крестов

В РПЦ пожаловались на провокаторов после появления фото храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов. Но представители мусульманской общины должны этот поступок осудить, заявил Daily Storm замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.





«Мы не знаем, кто и зачем изобразил один из самых узнаваемых храмов России с полумесяцами на главках, но думаю, так могли поступить только провокаторы, сознательно ставящие целью разжечь межрелигиозную рознь между православными и мусульманами», — сказал он.





«Убежден в том, что представили мусульманской общины, с которой наша церковь поддерживает добрые отношения, такие действия, безусловно, осудят», — добавил Кипшидзе.





Ранее, 25 июня, в сообществе «Московские мусульмане» во «ВКонтакте» появилось изображение храма Василия Блаженного с символикой ислама. Речь идет о картинке, где представлены символы Москвы. Среди них — расположенный на Красной площади храм. В отличие от оригинала, купола которого увенчаны христианскими крестами, на изображении над пятью из них был нарисован полумесяц.





Пользователи соцсетей возмутились этой картинкой и в том числе увидели в этом жесте призыв к захвату христианских святынь. Такж, по их мнению, следует призвать к ответственности авторов поста.





При этом храм Василия Блаженного не впервой изображают лишенным крестов. Но до этого случаев замены их на мусульманскую символику не выявлялось.





В ноябре 2023 года СМИ писали, что адвокатская палата Московской области разослала открытки с храмом, лишенным крестов. Вместо них на куполах были видны короткие шпили. В палате утверждали, что кресты с храма пропали случайно. Тот, кто отправлял эту открытку, наверное, не обратил на это внимания, говорилось в сообщении.





В мае 2025 года председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о подготовке закона, направленного на защиту религиозных символов.





Как отметил Володин, ему поступают обращения о том, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах газет, журналов, на сайтах «затирают» религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение. Подобные факты вызывают возмущение, написал политик.





Он добавил, что законопроект будет предусматривать непременное сохранение символов на изображениях культовых сооружений, в том числе если речь идет о рекламных материалах.