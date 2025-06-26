«Странная история»: жена белоруса, искалечившего малыша в Шереметьеве, высказалась о муже и его жутком поступке

Жена белоруса Владимира Витикова, искалечившего малыша в аэропорту Шереметьево, странно отреагировала на поступок мужа. По словам девушки, она не знает, чем помочь мужу, и не может принять того, что он стал участником столь жуткой истории. Сам Владимир по решению Химкинского городского суда Московской области на два месяца арестован. Ему грозит до 15 лет колонии по статье о покушении на убийство ребенка.





«Ну а что мне вам ответить? Не пудрите мне голову! Дальше что?! Я вообще пока не понимаю сейчас, что нужно делать... Странная история какая-то», — заявила в телефонном разговоре с Daily Storm Алеся.





Она при этом отказалась отвечать на вопрос, были ли у Витикова проблемы с наркотиками или алкоголем. Девушка просто молчала в трубку, а затем призналась корреспонденту, что «в таких вопросах вообще ни бум-бум» и не знает, что сказать.





«Я не поняла, что происходит...» — продолжила она. После этого последовал истеричный смех и спустя продолжительную паузу — снова риторический вопрос: «А дальше что?»





Меж тем знакомая Владимира рассказала, что мужчина состоял на учете из-за наркотиков, но в целом в юности «был неплохой хлопец». «Они женились три-четыре года назад. Есть общий ребенок. А у жены — дочка [от первого брака]», — поделилась Анна (имя изменено)





«В семье, где он воспитывался, четверо детей. Он и еще три сестры», — добавила она. По ее словам, она ранее видела Витикова нетрезвым. Мог он и побуянить, вспоминает девушка: «Бывали, конечно, небольшие драки с его участием. Но что б убить или еще чего — такого не было. Выпивал, как все. Не паинька, конечно, но и не алкаш запойный».





Инцидент в Шереметьеве произошел 23 июня. 31-летний белорус прибыл из Каира и в зоне выдачи багажа внезапно подошел к афганской семье, которая прилетела из Кабула. Мужчина схватил малыша и бросил его головой об пол. Причин для агрессии, по словам очевидцев, у белоруса не было.





Витиков был оперативно задержан очевидцами нападения и передан подоспевшим полицейским. Ребенка экстренно увезли в Детский центр имени Рошаля. Врачи отмечают, что все рефлексы и показатели для столь тяжелой травмы понемногу приходят в норму.





Постепенно будут снижать седативную поддержку, чтобы малыш спокойно вышел из медикаментозного сна», сообщила в своем Telegram-канале детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.





Медики не торопятся, предоставляя возможность организму малыша прийти в себя и подготовиться к пробуждению. Предварительно, на восстановление ребенка, получившего переломы черепа, потребуется не менее месяца. Основное лечение мальчика направлено на снятие отека головного мозга.





Сам Витиков признал вину в совершении преступления. По данным следствия, мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта, был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.