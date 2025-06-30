Аресты азербайджанцев на Урале прокомментировал сын одной из жертв подозреваемых

В Екатеринбурге задержали более 50 азербайджанцев, подозреваемых в организации покушений на бизнесменов. Сахават Гаджиев, сын одного из убитых, прокомментировал Daily Storm аресты. Мужчина рад, что спустя почти 15 лет наконец-то может быть установлен убийца его отца. В ответ на недовольство Азербайджана собеседник напомнил, что граждан РФ, вне зависимости от национальности, наказывают именно в России.





По версии следствия, участники уральской группировки ответственны за убийства, совершенные в 2001-м, 2010-м и 2011 году. В рамках уголовного дела задержаны шесть граждан РФ — члены семьи Сафаровых, а также Ахлиман Гянджиев и Лалаева Шахина. В числе жертв был владелец овощебаз Икрам Гаджиев. Его старший сын рассказал, что после гибели мужчины без кормильца остались жена и четыре ребенка.





«Не знаю, кто поднимает эту тему на таком международном уровне. У тех людей, кто по национальности азербайджанец, российское гражданство. Считаю, логично, что граждане России должны быть по справедливости строго наказаны. А то, что в Азербайджане происходит, — это не понимаю. Я в это не влезу. Эти моменты мне даже неинтересны. Я просто хочу, чтобы все было справедливо. Как со стороны Азербайджана, так и со стороны России. Тем более это братские народы, они очень дружат», — говорит Сахават Гаджиев.





По словам мужчины, его папу знали все азербайджанцы в Екатеринбурге. Они живут очень сплоченно. Однако почему Иркама Гаджиева решили убить, сын до сих пор не понимает.





«Мне было 15 лет, когда погиб мой папа. В тот день я должен был улетать на первенство Европы по дзюдо, но мне позвонила сестра и сказала: «Папу стрельнули». Я из самолета выбежал, приехал быстро домой. Там уже много сотрудников правоохранительных органов было. На видео с места преступления заметно, что отец еще подрался с нападавшим и пистолет забрал. Тогда я был молодым, а сейчас мне 31 год, и я уже задумываюсь: почему те отпечатки пальцев и так далее? Кто убил? Почему это дело не расследовали столько лет?» — вспоминает Гаджиев.





По словам мужчины, его отца сразу же доставили в больницу. Врачи успокаивали и говорили, что он пойдет на поправку, так как мозг не задет, останутся лишь последствия контузии. Однако спустя несколько дней папа умер. Что происходило в те дни, Сахават Гаджиев помнит плохо. По его словам, похоронами занималась его мама.





Массовые задержания прошли в Екатеринбурге 27 июня. В МИД Азербайджана заявили, что в ходе облав несколько выходцев из страны были ранены или погибли. Дипломаты попросили наказать причастных к насилию.





Представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что силовики действовали в рамках уголовных дел, ситуация находится под контролем правоохранительных органов.





30 июня задержания прошли уже в Баку. МВД республики сообщило об обысках в офисе российского информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Действия правоохранителей связаны с ликвидацией в стране актива медиагруппы «Россия сегодня», уточнили в ведомстве. Силовики увели из офиса исполнительного директора и шеф-редактора.