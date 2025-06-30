Новости
Новости 18+
St
Аресты азербайджанцев на Урале прокомментировал сын одной из жертв подозреваемых
18+
Мужчина ждал справедливого расследования почти 15 лет после смерти отца undefined
Эксклюзив Общество

Аресты азербайджанцев на Урале прокомментировал сын одной из жертв подозреваемых

Мужчина ждал справедливого расследования почти 15 лет после смерти отца

В Екатеринбурге задержали более 50 азербайджанцев, подозреваемых в организации покушений на бизнесменов. Сахават Гаджиев, сын одного из убитых, прокомментировал Daily Storm аресты. Мужчина рад, что спустя почти 15 лет наконец-то может быть установлен убийца его отца. В ответ на недовольство Азербайджана собеседник напомнил, что граждан РФ, вне зависимости от национальности, наказывают именно в России.


По версии следствия, участники уральской группировки ответственны за убийства, совершенные в 2001-м, 2010-м и 2011 году. В рамках уголовного дела задержаны шесть граждан РФ — члены семьи Сафаровых, а также Ахлиман Гянджиев и Лалаева Шахина. В числе жертв был владелец овощебаз Икрам Гаджиев. Его старший сын рассказал, что после гибели мужчины без кормильца остались жена и четыре ребенка.


«Не знаю, кто поднимает эту тему на таком международном уровне. У тех людей, кто по национальности азербайджанец, российское гражданство. Считаю, логично, что граждане России должны быть по справедливости строго наказаны. А то, что в Азербайджане происходит, — это не понимаю. Я в это не влезу. Эти моменты мне даже неинтересны. Я просто хочу, чтобы все было справедливо. Как со стороны Азербайджана, так и со стороны России. Тем более это братские народы, они очень дружат», — говорит Сахават Гаджиев.


По словам мужчины, его папу знали все азербайджанцы в Екатеринбурге. Они живут очень сплоченно. Однако почему Иркама Гаджиева решили убить, сын до сих пор не понимает.


«Мне было 15 лет, когда погиб мой папа. В тот день я должен был улетать на первенство Европы по дзюдо, но мне позвонила сестра и сказала: «Папу стрельнули». Я из самолета выбежал, приехал быстро домой. Там уже много сотрудников правоохранительных органов было. На видео с места преступления заметно, что отец еще подрался с нападавшим и пистолет забрал. Тогда я был молодым, а сейчас мне 31 год, и я уже задумываюсь: почему те отпечатки пальцев и так далее? Кто убил? Почему это дело не расследовали столько лет?» — вспоминает Гаджиев. 


По словам мужчины, его отца сразу же доставили в больницу. Врачи успокаивали и говорили, что он пойдет на поправку, так как мозг не задет, останутся лишь последствия контузии. Однако спустя несколько дней папа умер. Что происходило в те дни, Сахават Гаджиев помнит плохо. По его словам, похоронами занималась его мама.


Массовые задержания прошли в Екатеринбурге 27 июня. В МИД Азербайджана заявили, что в ходе облав несколько выходцев из страны были ранены или погибли. Дипломаты попросили наказать причастных к насилию.


Представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что силовики действовали в рамках уголовных дел, ситуация находится под контролем правоохранительных органов.


30 июня задержания прошли уже в Баку. МВД республики сообщило об обысках в офисе российского информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Действия правоохранителей связаны с ликвидацией в стране актива медиагруппы «Россия сегодня», уточнили в ведомстве. Силовики увели из офиса исполнительного директора и шеф-редактора.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#арест #рф #происшествие #азербайджан
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...