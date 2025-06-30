В Баку проходят обыски в офисе российского агентства «Sputnik Азербайджан»

Правоохранительные органы пришли с обысками в офис российского агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку, сообщило МВД республики.





В московском офисе агентства Sputnik не могут связаться с редакцией в Азербайджане, пишет РИА Новости. МВД Азербайджана пообещало представить информацию о следственных действиях.





В конце февраля азербайджанский МИД заявил о ликвидации в стране представительства Sputnik, входящего в медиагруппу «Россия сегодня». В ведомстве отметили, что российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.





Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила надежду, что стороны смогут найти взаимоприемлемое решение. По данным местного издания Qafqazinfo, сотрудники агентства Sputnik продолжили работу, несмотря на решение азербайджанских властей.





Москва обеспокоена тем, что российские дипломаты в Баку более двух часов не могут связаться с российскими журналистами, сообщила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, азербайджанская сторона не допускает дипломатов к ним без объяснения причин.