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СК подтвердил гибель двух азербайджанцев после рейдов в Екатеринбурге
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Тела скончавшихся передали родственникам undefined
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СК подтвердил гибель двух азербайджанцев после рейдов в Екатеринбурге

Тела скончавшихся передали родственникам

Один из задержанных в Екатеринбурге азербайджанцев умер из-за сердечной недостаточности, обстоятельства смерти второго выясняются. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.


Окончательные выводы о причинах их смерти при задержании будут сделаны по итогам судебно-медицинской экспертизы, добавили в ведомстве.


Тела погибших фигурантов передали родственникам в Азербайджан, сообщает информационное агентство APA. В республике проведут повторную экспертизу тел.


В СК подчеркнули, что всего 27 июня было задержано шесть подозреваемых азербайджанцев — граждан России. По версии следствия, фигуранты причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге из-за раздела сфер влияния в бизнесе.


В частности, их задержали по делу об убийствах выходца из Азербайджана Юниса Пашаева в 2001 году и гражданина этой страны, владельца овощебазы Икрама Гаджиева в 2011 году, а также по делу о покушении на предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010 году. В СК добавили, что дело передадут в центральный аппарат ведомства.

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