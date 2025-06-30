Имущество уехавших из России белгородцев будут восстанавливать после завершения СВО

Власти Белгородской области будут восстанавливать поврежденное или утраченное имущество уехавших из России граждан после окончания специальной военной операции (СВО), заявил глава региона Вячеслав Гладков на заседании правительства.





Губернатор поручил Министерству цифрового развития Белгородской области создать специальный реестр таких людей. Информация в нем будет обновляться еженедельно.





Гладков 16 июня также выразил мнение, что разрушенные дома граждан, покинувших Россию, не нужно восстанавливать как минимум до конца СВО. По словам главы региона, приоритетная помощь должна оказываться тем, кто остается жить и работать в приграничных районах, несмотря на сложные условия.





Поврежденные дома и автомобили уехавших из Белгородской области граждан Гладков предложил консервировать. Он пояснил, что речь идет не о тех, кто покинул Россию «на день-два», а об уехавших вместе с семьей «на проживание» в другую страну.