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Прокуратура требует возбудить уголовное дело против Юрия Дудя
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Журналиста дважды в течение года привлекали к административной ответственности за уклонение от исполнения обязанностей иноагента Юрий Дудь
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Прокуратура требует возбудить уголовное дело против Юрия Дудя

Журналиста дважды в течение года привлекали к административной ответственности за уклонение от исполнения обязанностей иноагента

Юрий Дудь Фото: Global Look Press / Лантюхов Сергей

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении блогера и журналиста Юрия Дудя (внесен в реестр иностранных агентов) за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, сообщили в пресс-службе ведомства.


По данным прокуратуры, Дудь был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Однако журналист продолжил распространение материалов без соответствующих указаний в «одном из мессенджеров».


Материалы прокурорской проверки направилены в Следственный комитет. Результаты их рассмотрения на контроле у прокуратуры Москвы.

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#прокуратура #уголовное дело #юрий дудь
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