Прокуратура требует возбудить уголовное дело против Юрия Дудя

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении блогера и журналиста Юрия Дудя (внесен в реестр иностранных агентов) за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, сообщили в пресс-службе ведомства.





По данным прокуратуры, Дудь был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Однако журналист продолжил распространение материалов без соответствующих указаний в «одном из мессенджеров».





Материалы прокурорской проверки направилены в Следственный комитет. Результаты их рассмотрения на контроле у прокуратуры Москвы.