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Гендиректор Московского зоопарка Акулова отметила высокую значимость биокластера на ВДНХ
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По ее словам, этот проект станет новым центром притяжения undefined
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Гендиректор Московского зоопарка Акулова отметила высокую значимость биокластера на ВДНХ

По ее словам, этот проект станет новым центром притяжения

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила высокую значимость проекта биокластера на ВДНХ для научного и музейного сообщества. Ее слова приводит Агентство городских новостей «Москва».


Первый в России биокластер станет новым центром притяжения для всех, кто интересуется живой природой и искусством, рассказала Акулова. Гендиректор Московского зоопарка уверена, что посетители естественнонаучного комплекса отправляются в увлекательное путешествие в мир биологии, где каждый экспонат — повод для размышлений и открытий.


По словам Акуловой, аудиогиды, квесты и другие увлекательные активности помогут всем желающим в изучении живого мира. Биокластер — это не просто выставка или музей, это целый мир, в котором наука, природа и человек взаимодействуют на равных, отметила глава Московского зоопарка.


Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии на ВДНХ первого в России биокластера — масштабного проекта, реализованного Государственным биологическим музеем имени К.А. Тимирязева.

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