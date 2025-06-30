Гендиректор Московского зоопарка Акулова отметила высокую значимость биокластера на ВДНХ

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила высокую значимость проекта биокластера на ВДНХ для научного и музейного сообщества. Ее слова приводит Агентство городских новостей «Москва».





Первый в России биокластер станет новым центром притяжения для всех, кто интересуется живой природой и искусством, рассказала Акулова. Гендиректор Московского зоопарка уверена, что посетители естественнонаучного комплекса отправляются в увлекательное путешествие в мир биологии, где каждый экспонат — повод для размышлений и открытий.





По словам Акуловой, аудиогиды, квесты и другие увлекательные активности помогут всем желающим в изучении живого мира. Биокластер — это не просто выставка или музей, это целый мир, в котором наука, природа и человек взаимодействуют на равных, отметила глава Московского зоопарка.





Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии на ВДНХ первого в России биокластера — масштабного проекта, реализованного Государственным биологическим музеем имени К.А. Тимирязева.