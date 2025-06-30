В Баку задержали директора и шеф-редактора агентства «Sputnik Азербайджан»

Правоохранители задержали в Баку исполнительного директора бакинского филиала информационного агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, передает издание Minval.





Утверждается, что двое задержанных были агентами ФСБ, работавшими под прикрытием. Официального подтверждения данной информации нет.





Сотрудников посольства России к задержанным не допустили, отмечает Sputnik. Агентство пытается установить связь с журналистами.





Ранее посла Азербайджана в России вызвали в МИД. Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, это связано с недружественными действиями Баку.





Представитель МИД Мария Захарова добавила, что посла также вызвали из-за незаконного задержания российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий.





Обыски в филиале «Sputnik Азербайджан» в Баку прошли днем 30 июня. С чем были связаны следственные мероприятия, не сообщалось. В конце февраля азербайджанский МИД заявил о ликвидации в стране представительства Sputnik, входящего в медиагруппу «Россия сегодня».