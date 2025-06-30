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В Баку задержали директора и шеф-редактора агентства «Sputnik Азербайджан»
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Как утверждают местные СМИ, их обвинили в работе на ФСБ undefined
Новости

В Баку задержали директора и шеф-редактора агентства «Sputnik Азербайджан»

Как утверждают местные СМИ, их обвинили в работе на ФСБ

Правоохранители задержали в Баку исполнительного директора бакинского филиала информационного агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, передает издание Minval.


Утверждается, что двое задержанных были агентами ФСБ, работавшими под прикрытием. Официального подтверждения данной информации нет.


Сотрудников посольства России к задержанным не допустили, отмечает Sputnik. Агентство пытается установить связь с журналистами.


Ранее посла Азербайджана в России вызвали в МИД. Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, это связано с недружественными действиями Баку.


Представитель МИД Мария Захарова добавила, что посла также вызвали из-за незаконного задержания российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий.


Обыски в филиале «Sputnik Азербайджан» в Баку прошли днем 30 июня. С чем были связаны следственные мероприятия, не сообщалось. В конце февраля азербайджанский МИД заявил о ликвидации в стране представительства Sputnik, входящего в медиагруппу «Россия сегодня».

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#мид #задержание #азербайджан
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