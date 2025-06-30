Мероприятия ко Дню молодежи в Москве посетили 670 тысяч человек

Около 670 тысяч человек посетили мероприятия в Москве, приуроченные ко Дню молодежи. Фестивали, форумы, экскурсии, интеллектуальные игры и культурные акции прошли в столице более чем на 250 площадках, в том числе в рамках проекта «Лето в Москве».





Флагманским событием стал фестиваль «День молодежи», который прошел на Болотной площади в соответствии с единой всероссийской концепцией «Знай. Люби. Гордись. Приумножай». Для ребят там провели летний Кубок молодежи Москвы по КВН, различные мастер-классы, спортивные мероприятия и многое другое.





Парк искусств «Музеон» стал еще одной площадкой фестиваля. Там открыли павильон «Гордись», где молодежь Москвы участвовала в диалогах с героями России, мастер-классе по военной подготовке, историческом квесте.





В музеях, парках и на ВДНХ также проводили викторины, мастер-классы, лекции и спортивные турниры. Частью молодежного фестиваля стали и площадки проекта «Лето в Москве».





Подробнее о прошедших в столице мероприятиях ко Дню молодежи можно узнать на портале mos.ru.