«Ручки-то лучше за голову закладывать»: Путин указал молодым спортсменам на ошибку в упражнениях

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии социальных объектов в новых субъектах России и дал молодым спортсменам совет, как лучше выполнять упражнения на пресс. Трансляцию мероприятия вели федеральные телеканалы.





Во время видеосвязи директор ГБОУ Херсонской области «Новоалексеевская школа №2» Ильмий Челебиев рассказал Путину о развитии спортивного блока школы. Глава государства понаблюдал за тем, как тренируются дети.





«Я вижу, они пресс подкачивают. Ручки-то лучше бы за голову закладывать, а не просто так приподниматься, а так все правильно», — отметил российский лидер.

На совещании Путин также пообещал, что к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области выйдут на общероссийский уровень по всем показателям и по качеству жизни людей.





Глава государства отметил, что российские власти постоянно возвращаются к теме восстановления, развития экономики, социальной, транспортной и прочей инфраструктуры новых субъектов России.