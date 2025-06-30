Шесть человек погибли в ДТП в Алтайском крае

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Алтайском крае погибли шесть человек, среди которых — трое детей, сообщили в региональном главке МВД.





ДТП произошло на 187-м километре автодороги А-322 в Шипуновском районе. По предварительным данным, водитель за рулем Kia Forte вылетел на встречную полосу и врезался в Honda Odyssey.





По предварительным данным, двое из погибших являлись гражданами Республики Казахстан, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Они находились в автомобиле Honda Odyssey. Собеседник агентства уточнил, что еще четыре человека пострадали, им оказывается медицинская помощь.





Судя по опубликованным МВД фото с места происшествия, произошло лобовое столкновение. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.