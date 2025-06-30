В Волгограде задержали подростков по обвинению в организации экстремистского сообщества

В Волгограде задержали четырех подростков, их обвинили в организации экстремистского сообщества и участии в нем, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по Волгоградской области.





По данным следствия, организатором выступил 17-летний местный житель. Молодой человек создал открытый канал в «популярном мессенджере», где призывал к насилию в отношении представителей отдельных национальных и религиозных групп.





Также было установлено, что подросток разрабатывал план незаконных публичных акций в Волгограде, направленных на дискредитацию властей и возбуждение национальной и социальной розни.





Кроме того, СК зафиксировал ряд преступлений, совершенных подростками. В частности, они поджигали автомобили, принадлежавшие выходцам из республик России и ближнего зарубежья. Следствие отмечает, что эти действия носили явно выраженный экстремистский характер.





В сообщество были вовлечены еще несколько радикально настроенных подростков, все они встречались в арендованном гараже. В ходе обысков там обнаружили и изъяли взрывчатое вещество «промышленного производства», указали в ведомстве.





По решению суда организатора сообщества заключили под стражу, остальные участники находятся под домашним арестом.