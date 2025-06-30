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На Украине блогера Акима Апачева заочно приговорили к 12 годам
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Российского рэпера обвинили в коллаборационной деятельности undefined
Новости

На Украине блогера Акима Апачева заочно приговорили к 12 годам

Российского рэпера обвинили в коллаборационной деятельности

Блогера и рэпера Акима Апачева (настоящее имя — Аким Гасанов) на Украине заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Решение опубликовано на сайте Винницкого городского суда.


Апачева обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины, коллаборационной деятельности, пропаганде войны и поддержке действий России на Украине.


Суд запретил рэперу занимать должности, связанные с организацией и проведением политических мероприятий, в течение 15 лет. Также судебным решением предписано взыскать с Апачева 18 174 гривны (около 437 долларов) в пользу Украины для возмещения расходов на проведение экспертиз.


Блогера объявили в розыск 24 сентября 2024 года. В материалах дела указано, что он участвовал в мероприятиях в поддержку России, включая акцию на Манежной площади в Москве 23 сентября 2022 года. Мероприятие проводилось в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 


Кроме того, в суде отметили, что блогер в своих творческих работах и выступлениях преследует антиукраинские мотивы.

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#украина #приговор #аким апачев
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