Баку назвал фейком заявление азербайджанской диаспоры России

Пост Telegram-канала «АДР — Азербайджанская диаспора России» с критикой политики Баку в отношении Москвы — фейк и «провокационное заявление», сообщил Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.





«Распространение подобной информации фейковым Telegram-каналом является провокацией, направленной против нашей страны и наших соотечественников, проживающих в России», — отметили в ведомстве.





На фоне скандала из-за задержания азербайджанцев в Екатеринбурге Telegram-канал опубликовал заявление с критикой Баку. В посте отмечалось, что власти Азербайджана занимаются «политиканством», нацеленным на подрыв отношений с Москвой, вместо поддержки своих граждан в России.





Упоминалась также статья агентства Azertag, в которой говорилось, что задержание граждан Азербайджана свидетельствует о давлении, которому «часто подвергаются» представители азербайджанской диаспоры, проживающие в России, и других диаспор.





Массовые задержания азербайджанцев прошли 27 июня в Екатеринбурге в рамках расследования дел об убийствах, совершенных в 2001-м, 2010-м и 2011 году. МИД Азербайджана заявил, что среди задержанных есть погибшие и раненые, и попросил привлечь к ответственности причастных к насилию.





На фоне произошедшего 29 июня Министерство культуры Азербайджана отменило все совместные с Россией культурные мероприятия. В российском МИД указали на то, что задержания связаны с расследованием тяжких преступлений.