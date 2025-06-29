Азербайджан отменил все связанные с Россией культурные мероприятия после задержания уроженцев республики в Екатеринбурге

Азербайджан отменил у себя в стране все российские культурные мероприятия. Об этом сообщило Министерство культуры республики. Речь идет о концертах, фестивалях и выставках, запланированных государственными и частными учреждениями России.





Указано, что эти меры стали реакцией на задержание в Свердловской области выходцев из Азербайджана по делу об убийствах.





В ведомстве заявили, что якобы произошли «целенаправленные убийства и насильственные действия, совершенные российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку этнической принадлежности в Екатеринбурге». В Минкультуры Азербайджана утверждают, что в последнее время такие случаи «приобрели систематический характер».





Официальный представитель МИД России Мария Захарова объясняла, что задержания в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры проводились в рамках уголовных дел, которые возбудили для того, чтобы раскрыть тяжкие преступления прошлых лет.





МИД Азербайджана также просит привлечь к ответственности причастных к насилию при задержании выходцев из республики. По данным ведомства, некоторые азербайджанцы погибли или были ранены.