США сняли санкции с России, мешавшие строительству АЭС в Венгрии

Администрация президента США Дональда Трампа сняла санкции с России, связанные со строительством атомной электростанции «Пакш» в Венгрии. Об этом сообщил министр иностранных дел европейской страны Петер Сийярто.





Речь идет об ограничениях в отношении Газпромбанка, через который велось финансирование проекта сооружения атомной электростанции. Экономические меры ввела администрация президента Джо Байдена в ноябре 2024-го.





«К счастью, с января в Белом доме в Вашингтоне появился президент [Трамп], который видит в Венгрии друга. Исходя из этого, правительство США сняло санкции с инвестиций в атомную электростанцию «Пакш», — сказал глава венгерского МИД.





«Росатом» и венгерская компания MVM Group подписали контракт на постройку пятого и шестого блоков станции в декабре 2014 года. Первые четыре реактора были сооружены еще в 1980-е годы.