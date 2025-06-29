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США сняли санкции с России, мешавшие строительству АЭС в Венгрии
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Контракт на возведение двух блоков был подписан в 2014 году undefined
Новости

США сняли санкции с России, мешавшие строительству АЭС в Венгрии

Контракт на возведение двух блоков был подписан в 2014 году

Администрация президента США Дональда Трампа сняла санкции с России, связанные со строительством атомной электростанции «Пакш» в Венгрии. Об этом сообщил министр иностранных дел европейской страны Петер Сийярто. 


Речь идет об ограничениях в отношении Газпромбанка, через который велось финансирование проекта сооружения атомной электростанции. Экономические меры ввела администрация президента Джо Байдена в ноябре 2024-го. 


«К счастью, с января в Белом доме в Вашингтоне появился президент [Трамп], который видит в Венгрии друга. Исходя из этого, правительство США сняло санкции с инвестиций в атомную электростанцию «Пакш», — сказал глава венгерского МИД. 


«Росатом» и венгерская компания MVM Group подписали контракт на постройку пятого и шестого блоков станции в декабре 2014 года. Первые четыре реактора были сооружены еще в 1980-е годы. 

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#сша #аэс #венгрия #санкции против россии
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