Сенатор Грэм заявил, что Трамп поддерживает введение новых санкций против России

Сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп поддерживает скорейшее принятие нового санкционного пакета против России. Парламентское рассмотрение инициативы запланировано на июль.





Согласно предлагаемым мерам, торговые партнеры России, не поддерживающие Украину, столкнутся с пошлинами 500% со стороны США. Особое внимание в законопроекте уделено Китаю и Индии как основным импортерам российской нефти.





Эксперты предупреждают о потенциальных последствиях таких мер. Как отмечает The Washington Post, реализация этого санкционного пакета может спровоцировать масштабную торговую войну, которая нанесет США больше экономического ущерба, чем самой России.





Ключевое положение документа предусматривает введение «максимальных санкций» против РФ в случае ее отказа от мирных переговоров с Украиной. Наиболее спорным моментом стала 500%-я пошлина на энергоносители, которая затронет не только Китай, но и стратегических партнеров США, включая страны ЕС, Индию, Турцию, Бразилию, Южную Корею, Тайвань и Японию. Такие меры могут фактически парализовать торговые отношения Соединенных Штатов с этими государствами, отмечает СМИ.





В качестве исключения Грэм предлагает не применять санкции к странам, оказывающим поддержку Украине.