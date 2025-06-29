Военный суд заочно приговорил двух женщин к 18 и 24 годам колонии за убийство офицера

Двух женщин осудили за убийство российского офицера в Ивановской области. Военный погиб при взрыве, когда открыл новогодний подарок.

Командир батареи дивизиона ракетной бригады, 29-летний капитан Константин Нагайко был убит в городе Шуе 30 декабря 2024 года.





Украинка Мария Савоста отправила российскому офицеру посылку с косметическим набором и другими предметами как новогодний подарок. Посылку передала россиянка Елена Попова через третьих лиц, которые оставили ее на столе офицера. В подарке находилось самодельное взрывное устройство. Когда мужчина открыл презент, прогремел взрыв.





Военный суд в Москве признал женщин виновными в совершении теракта, а россиянку — еще и в незаконном обороте взрывчатых веществ. Савосту заочно приговорили к 18 годам колонии, Попову — к 24 годам, а также году ограничения свободы и штрафу 700 тысяч рублей, пишет ТАСС.





Кроме того, по гражданскому иску воинской части суд постановил взыскать почти 70 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство.