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Военный суд заочно приговорил двух женщин к 18 и 24 годам колонии за убийство офицера
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Взрывчатка была в новогоднем подарке undefined
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Военный суд заочно приговорил двух женщин к 18 и 24 годам колонии за убийство офицера

Взрывчатка была в новогоднем подарке

Двух женщин осудили за убийство российского офицера в Ивановской области. Военный погиб при взрыве, когда открыл новогодний подарок.

Командир батареи дивизиона ракетной бригады, 29-летний капитан Константин Нагайко был убит в городе Шуе 30 декабря 2024 года. 


Украинка Мария Савоста отправила российскому офицеру посылку с косметическим набором и другими предметами как новогодний подарок. Посылку передала россиянка Елена Попова через третьих лиц, которые оставили ее на столе офицера. В подарке находилось самодельное взрывное устройство. Когда мужчина открыл презент, прогремел взрыв. 


Военный суд в Москве признал женщин виновными в совершении теракта, а россиянку — еще и в незаконном обороте взрывчатых веществ. Савосту заочно приговорили к 18 годам колонии, Попову — к 24 годам, а также году ограничения свободы и штрафу 700 тысяч рублей, пишет ТАСС. 


Кроме того, по гражданскому иску воинской части суд постановил взыскать почти 70 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство. 

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#суд #убийство #военнослужащие #взрывчатка
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