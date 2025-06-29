Новости
Новости 18+
St
Украина потеряла четвертый истребитель F-16
18+
Пилот, управлявший воздушным судном, погиб undefined
Новости

Украина потеряла четвертый истребитель F-16

Пилот, управлявший воздушным судном, погиб

Очередной истребитель F-16 был уничтожен на Украине. Это четвертый известный случай потери F-16. Прошлый произошел в мае.  


Украинский самолет отражал «массированное воздушное нападение», сбил семь целей. Когда летчик работал по последней цели, истребитель получил повреждения и начал терять высоту. Пилот отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. 


Погибший — летчик первого класса подполковник Максим Устименко 1993 года рождения.


Daily Storm ранее интересовался мнением военных насчет этих истребителей. Оператор ЗРПК «Панцирь-С1» говорил, что появление американских самолетов добавит трудностей зенитчикам, но «бороться с ним можно точно так же, как и с любым другим самолетом». 


Начальник зенитных ракетных войск Москвы полковник в запасе Сергей Хатылев объяснял, что для овладения превосходством в воздухе нужны все виды авиации: и бомбардировочная, и штурмовая, и разведывательная, а одни F-16 «ничего не значат». 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

F-16 — самолет для смертников. Экс-начальник войск ПВО Москвы заявил, что «американские» истребители будут сбиваться до того, как выпустят ракеты

У ВС РФ есть все средства, включая пехотные ПЗРК, чтобы поражать перехватчики производства США 1 февраля 2024
Dailystorm - F-16 — самолет для смертников. Экс-начальник войск ПВО Москвы заявил, что «американские» истребители будут сбиваться до того, как выпустят ракеты
#украина #истребитель #f-16
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...