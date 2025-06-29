Очередной истребитель F-16 был уничтожен на Украине. Это четвертый известный случай потери F-16. Прошлый произошел в мае.





Украинский самолет отражал «массированное воздушное нападение», сбил семь целей. Когда летчик работал по последней цели, истребитель получил повреждения и начал терять высоту. Пилот отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.





Погибший — летчик первого класса подполковник Максим Устименко 1993 года рождения.





Daily Storm ранее интересовался мнением военных насчет этих истребителей. Оператор ЗРПК «Панцирь-С1» говорил, что появление американских самолетов добавит трудностей зенитчикам, но «бороться с ним можно точно так же, как и с любым другим самолетом».





Начальник зенитных ракетных войск Москвы полковник в запасе Сергей Хатылев объяснял, что для овладения превосходством в воздухе нужны все виды авиации: и бомбардировочная, и штурмовая, и разведывательная, а одни F-16 «ничего не значат».