В Госдуме заявили, что в России не собираются блокировать YouTube

В России не намерены блокировать видеохостинг YouTube. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.





Он напомнил, что «все может измениться, наши партнеры по-разному себя ведут» и «по-разному реагируют: кто-то заинтересован остаться, кто-то хочет развиваться, кто-то готов был в свое время «приземлиться», открыв полномочное представительство».





Депутат также указал, что Россия была «очень гостеприимной с точки зрения предоставления возможностей».





Президент России Владимир Путин 26 мая выступил с призывом «душить» западные сервисы, которые объявили о своем уходе, но на самом деле остались на российском рынке.