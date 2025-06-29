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В Госдуме заявили, что в России не собираются блокировать YouTube
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Зарубежные партнеры реагируют на ограничения по-разному, подчеркнул депутат Сергей Боярский undefined
Новости

В Госдуме заявили, что в России не собираются блокировать YouTube

Зарубежные партнеры реагируют на ограничения по-разному, подчеркнул депутат Сергей Боярский

В России не намерены блокировать видеохостинг YouTube. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. 


Он напомнил, что «все может измениться, наши партнеры по-разному себя ведут» и «по-разному реагируют: кто-то заинтересован остаться, кто-то хочет развиваться, кто-то готов был в свое время «приземлиться», открыв полномочное представительство». 


Депутат также указал, что Россия была «очень гостеприимной с точки зрения предоставления возможностей».


Президент России Владимир Путин 26 мая выступил с призывом «душить» западные сервисы, которые объявили о своем уходе, но на самом деле остались на российском рынке.

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#блокировка #youtube #сергей боярский
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