«Тогда мир понесется в тартарары»: Песков заявил о недопустимости одних стран менять власть в других

«Ни одна страна или группа стран не должна обсуждать смену власти в других странах. Если это будет, то тогда мир вообще понесется в тартарары», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.





Израильская операция против Ирана началась 13 июня. Тель-Авив объяснил ее тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Иран в ответ выпустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет, стороны несколько дней обменивались ударами.





22 июня США атаковали три ключевых иранских ядерных объекта. Тегеран в ответ нанес удар по американской базе в Катаре, заранее предупредив Вашингтон.





Затем президент США Дональд Трамп объявил, что стороны договорились о прекращении огня. Власти Израиля утверждают, что достигли всех своих целей. Верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи в свою очередь заявил о победе над Израилем и США.