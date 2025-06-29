Иран потребовал выплаты репараций после ударов США и Израиля

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал США и Израиль возместить ущерб, нанесенный в результате атак, а также признать эти страны инициаторами акта агрессии.





Соответствующее письмо он направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Также представитель Тегерана потребовал выплаты репараций.





Израильская операция против Ирана началась 13 июня. Власти объяснили ее тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Затем Иран в ответ выпустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет, стороны несколько дней обменивались ударами.





22 июня США атаковали три ключевых иранских ядерных объекта. Тегеран в ответ нанес удар по американской базе в Катаре, заранее предупредив Вашингтон.





Президент США Дональд Трамп объявил, что стороны договорились о прекращении огня. Власти Израиля заявили, что достигли всех своих целей. Верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи объявил о победе над Израилем и США.