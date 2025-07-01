Совет по прессе Азербайджана готов помочь задержанным в Баку российским журналистам

В Совете по прессе Азербайджана заявили, что готовы помочь задержанным в Баку журналистам. Сотрудников изданий могут выдворить из страны, если претензии к ним связанны с работой СМИ, сказал Daily Storm член правления организации.





«Мы войдем в контакт с необходимыми государственными органами. Будем договариваться с ними о тех путях решения вопроса, которые посодействуют быстрому освобождению людей и отправке домой в Россию, если они — граждане России. К сожалению, у нас нет финансов, чтобы предоставить юристов или адвоката», — поделился Азер Хасрет.





Собеседник утверждает, что представители организации изучают информацию о ситуации вокруг «Sputnik Азербайджан» и Ruptly, которая поступает от местных властей. Детали по поводу задержания россиян Хасрет раскрывать не стал.





«Не думаю, что [журналистов] ждет суровое наказание. Власти Азербайджана могут просто выдворить этих журналистов и запретить им въезд в страну. Но так будет, только если выяснится, например, что они не агенты ФСБ», — говорит Хасрет.





Силовики Азербайджана задержали сотрудников российских СМИ, после того как 27 июля 2025 года в Екатеринбурге прошел рейд, в рамках которого арестовали нескольких лиц, подозреваемых в участии в этнической группировке и совершении убийств. Однако Азер Хасрет убежден, что эти события никак не связаны между собой. По его словам, действия в Баку — последствие неисполнения требования о ликвидации бюро «Sputnik Азербайджан».





Как сообщали СМИ, в столице Урала арестовали подозреваемых в кровавом разделе сфер влияния в бизнесе. Сын одной из жертв подозреваемых рад, что спустя почти 15 лет наконец-то может быть установлен убийца его отца. Об этом мужчина рассказал Daily Storm.





На действия российских силовиков отреагировали в Азербайджане. В МИД республики заявили, что в ходе облав несколько выходцев из страны были ранены или погибли. Дипломаты попросили наказать причастных к насилию. Представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что силовики действовали в рамках уголовных дел.





30 июня задержания прошли уже в Баку. МВД республики сообщило об обысках в бюро российского информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Силовики увели из здания исполнительного директора и шеф-редактора.





Позже СМИ сообщили о задержании еще одного российского журналиста — редактора Ruptly Айтекин Гусейновой. В видеоагентстве сообщили, что сотрудница приехала к зданию «Sputnik Азербайджан» по редакционному заданию.





На следующий день в МВД Азербайджана отчитались, что в результате «операции» в офисе «Sputnik Азербайджан» были задержаны семь человек. Издание Minval утверждает, что силовики захватили «группировку, состоящую из граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве».