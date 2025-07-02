«Вы думаете, это мы повесили флаг? Это монтаж!»: продавцы из Азербайджана рассказали про обстановку на «Садоводе»

В отношениях Москвы и Баку растет напряженность. Посольство РФ сообщает, что граждане жалуются на проверки документов и даже физическое насилие со стороны правоохранителей в Азербайджане, а Баку обвиняет Москву в нарушении прав азербайджанцев. Утром 2 июля в Сети опубликовали фотографии с поднятым азербайджанским флагом на крупнейшем московском рынке «Садовод», но они оказались фейковыми. Сами продавцы из соседней республики утверждают, что у них все спокойно, продукты привозят фурами, но возле кафе «Азербайджан» в торговом комплексе постоянно дежурит машина Росгвардии.
Снимки с поднятым флагом Азербайджана появились в нескольких Telegram-каналах. Но над торговым комплексом днем 2 июля не было флагов, убедился Daily Storm. Их не было никогда, утверждают несколько сотрудников рынка. Они предполагают, что это монтаж недоброжелателей.
«Это неправда. Я восемь лет здесь работаю, никогда такого не было», — говорит продавец одежды. Он добавляет, что на работе у него все по-прежнему, а про ухудшение отношений России и Азербайджана он ничего не слышал.
В одном из кафе с азербайджанской кухней пусто, внутри только повара и администрация. «Вы думаете, это мы повесили флаг, что ли? — удивляется сотрудница. — Это монтаж! Все у нас хорошо, ничего не изменилось!»
Рядом с заведением «Азербайджан» дежурит машина Росгвардии. Возле других мест с едой автомобилей силовиков не видно. Но сотрудники кафе заверяют, что правоохранители расположились неподалеку вовсе не из-за ухудшения российско-азербайджанских отношений.
Росгвардейцы постоянно дежурят в торговом комплексе уже больше года, говорит работник заведения: «Когда в «Крокус Сити» был теракт — с тех пор и дежурят».
Еще за ситуацией постоянно следят охранники рынка, добавляет он: «Если конфликт какой-то — то охранники забирают и объясняют».
Почти все торговые места загружены товарами, покупателей много, несмотря на рабочее время и будний день. Все сотрудники из Азербайджана как один говорят о хорошей обстановке на рынке и заверяют, что продукты продолжат привозить, а отношения стран еще улучшатся.
«Все нормально, все хорошие, все еще только крепче друг друга поддерживать будут! Все ко всем нормально относятся, всегда так было и будет», — говорит сотрудник кафе «Азербайджан».
Еще один работник рынка убежден, что товары, фрукты и овощи никуда не денутся, даже если политические отношения ухудшатся: «Нет, такого не будет! Вы не переживайте, и мы тоже не переживаем!»
Только продавцы из других стран настроены не так оптимистично. Они допускают, что поставки продуктов могут уменьшиться, если российско-азербайджанский кризис затянется. Но пока фруктов из Азербайджана много, их до сих пор продолжают привозить фурами.
«Вот сегодня несколько фур из Азербайджана зашли: черешня, клубника, персики... Но если слишком плохо будет (в отношениях Баку и Москвы. — Примеч. Daily Storm), могут не разрешать заезжать фурам», — считает работник из Таджикистана.
Фейковые фотографии с флагом над рынком появились на фоне ухудшения российско-азербайджанских отношений. Обострение началось после арестов представителей диаспоры Азербайджана в Екатеринбурге. 28 июня Следственный комитет России сообщил о задержании подозреваемых в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001-м, 2010-м и 2011 году в составе этнической преступной группы.
Вскоре после этого в Азербайджане задержали российских журналистов, а затем группу россиян, которых местные силовики назвали подозреваемыми в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве.