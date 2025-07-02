«Вы думаете, это мы повесили флаг? Это монтаж!»: продавцы из Азербайджана рассказали про обстановку на «Садоводе»

В отношениях Москвы и Баку растет напряженность. Посольство РФ сообщает, что граждане жалуются на проверки документов и даже физическое насилие со стороны правоохранителей в Азербайджане, а Баку обвиняет Москву в нарушении прав азербайджанцев. Утром 2 июля в Сети опубликовали фотографии с поднятым азербайджанским флагом на крупнейшем московском рынке «Садовод», но они оказались фейковыми. Сами продавцы из соседней республики утверждают, что у них все спокойно, продукты привозят фурами, но возле кафе «Азербайджан» в торговом комплексе постоянно дежурит машина Росгвардии.





Снимки с поднятым флагом Азербайджана появились в нескольких Telegram-каналах. Но над торговым комплексом днем 2 июля не было флагов, убедился Daily Storm. Их не было никогда, утверждают несколько сотрудников рынка. Они предполагают, что это монтаж недоброжелателей.





«Это неправда. Я восемь лет здесь работаю, никогда такого не было», — говорит продавец одежды. Он добавляет, что на работе у него все по-прежнему, а про ухудшение отношений России и Азербайджана он ничего не слышал.





В одном из кафе с азербайджанской кухней пусто, внутри только повара и администрация. «Вы думаете, это мы повесили флаг, что ли? — удивляется сотрудница. — Это монтаж! Все у нас хорошо, ничего не изменилось!»