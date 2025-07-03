Вице-президент РСТ: Россияне не бегут массово сдавать билеты в Азербайджан из-за ссоры Баку и Москвы

Россияне не бегут массово сдавать авиабилеты на рейсы в Азербайджан из-за обострения отношений между Баку и Москвой. Об этом заявил Daily Storm вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко. Всего в 2024 году Азербайджан посетили более 730 тысяч россиян, что составляет 28% от общего числа в 2,6 миллиона туристов.





«Частные случаи есть, но массовых отказов лететь туда отдыхать нет. Но понятно, из-за конфликта интерес к этой стране у наших туристов сейчас упал и падает», — сказал Осауленко.





МИД РФ рекомендовал россиянам самостоятельно решать, лететь в Азербайджан или нет, однако ведомство не призывало отказываться от поездок в эту страну, подчеркнул вице-президент РСТ.





«Отдых в Азербайджане популярен, но не среди организованных туристов из России, а скорее среди самостоятельных. Этому есть объяснение — наше историческое прошлое. Очень у многих там друзья, знакомые, коллеги и даже родственники есть», — заметил он.





По его словам, Азербайджан (если брать ближнее зарубежье) входил в пятерку ведущих направлений для россиян. В этом топ-5 также Абхазия, Казахстан, Грузия и Белоруссия.





«А если брать в целом международное направление, то в десятку точно Азербайджан входил. Поэтому, конечно, он популярен», — пояснил эксперт. В туристической отрасли воспринимают ссору между Баку и Москвой как временную, добавил Осауленко.





Посольство РФ в Азербайджане ранее сообщало о проверках, которые начались в отношении россиян, в том числе туристов. Отмечалось, что к ним приходят люди в штатском, проверяют документы и расспрашивают о целях приезда. Некоторые россияне, обратившиеся в посольство, заявляли о физическом насилии.





Гражданам России, которые едут в Азербайджан или собираются туда, нужно «тщательно учитывать текущую обстановку», предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она рассказала, что 1 июля замглавы МИД России Михаил Галузин выразил азербайджанскому дипломату решительный протест в связи с намеренным демонтажем отношений между Москвой и Баку и действиями местных силовиков в отношении россиян. Москва призывает Баку вернуть отношения на уровень «стратегического союзничества», отметила Захарова.





Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявлял «Известиям», что продажи туров в Азербайджан упали на 30–40% в зависимости от места вылета после задержаний россиян. По его оценке, в случае нормализации ситуации на восстановление потока потребуется две-три недели. Однако в основном россияне, которые уже приобрели путевки на организованные туры, не сдают их из-за штрафов.