«Хорошие мальчики» из «положительных семей»: что известно о подростках, подозреваемых в изнасиловании ребенка в красноярском лагере

Во вторник, 1 июля, стало известно о жестоком инциденте в детском спортивном лагере «Сосновый бор» в Красноярском крае. По словам матери одного из воспитанников, трое подростков, приехавших на сборы по тайскому боксу, избили ее сына, предварительно требуя, чтобы он молчал. Позже, утверждает женщина, ребята изнасиловали его при помощи пластиковой бутылки.





Следственное управление СК по Красноярскому краю подтвердило информацию о происшествии и рассказало Daily Storm, что все трое предполагаемых нападавших находятся дома под присмотром родителей. Несмотря на это, они активно сотрудничают со следствием, не пропуская допросов. «Один даже воспользовался услугами адвоката. Все вызываются и приходят. Ни один из них ранее не стоял на профилактическом учете. Семьи положительные, все из Красноярска», — отметили в ведомстве.





Пострадавший подросток также находится дома. С его матерью ведется постоянная работа как со стороны следователей, так и детского омбудсмена в регионе Ирины Мирошниковой.





«Несовершеннолетнему оказывается квалифицированная психологическая помощь. Семье будет обеспечено дальнейшее сопровождение со стороны уполномоченного и органов системы профилактики города», — сообщила Мирошникова Daily Storm.





По факту происшествия 2 июля было возбуждено уголовное дело по статье о халатности в отношении работников лагеря. Следователи указывают, что ответственные за безопасность детей до сих пор не установлены. Расследование продолжается, сотрудников лагеря также ждет проверка.





При этом, подчеркнула Мирошникова, в учреждении должен был действовать утвержденный Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей. Он включает систему видеонаблюдения и тревожную кнопку для экстренной связи с полицией.





По данным следствия, первый эпизод насилия произошел 25 июня, второй — 27 июня. Медики выявили у ребенка многочисленные синяки, ушибы и повреждения прямой кишки. Мать пострадавшего говорит, что ранее обращалась к администрации лагеря за помощью, но никаких действий не последовало.





Педагог, работавший вожатым в отряде, где произошел инцидент, уже уволен. Также возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Ситуацию взял на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.