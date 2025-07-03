В России ищут переводчиков с северокорейского для работы в МГИМО и на стройках

Российские работодатели все чаще ищут специалистов со знанием корейского языка — и особенно северокорейского диалекта. Как выяснил Daily Storm, в МГИМО открыта вакансия преподавателя военного перевода, а крупные строительные компании в Москве и Санкт-Петербурге активно приглашают на работу переводчиков, знакомых с особенностями речи жителей КНДР. В некоторых случаях соискателям предлагают заработную плату более 300 тысяч рублей.
Вакансию специалиста в Москве, владеющего корейским, 26 июня опубликовал в HeadHunter (HH) застройщик «Страна Девелопмент». Сотруднику предстоит переводить речь на строительной площадке, указано на сайте сервиса для рекрутинга.
В объявлении подчеркивают: соискатель должен иметь высшее образование, владеть северокорейским диалектом, знать культуру и этикет народов КНДР. Зарплата может достигать 317 тысяч рублей. Минимальный оклад в предложении не приводится.
Вакантные места также можно найти в Telegram-каналах для переводчиков. 25 июня в одной из групп начали искать специалиста для работы со строителями в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По контактному телефону Daily Storm рассказали, что имели в виду граждан КНДР.
«Группы по 30-35 человек будут прибывать с периодичностью 7-10 дней и разъезжаться по объектам, — заявляют авторы в объявлении. — Задача — помочь адаптироваться на месте работы: организовать быт, провести инструктаж по безопасности, определить фронт и технологию работ. Желательно мужчина. <...> Оплата труда по договоренности».
Некоторые строительные компании привлекают для поиска специалистов языковые бюро. Например, в апреле 2025 года агентство переводов «СВ Групп» искало сотрудника в Москве. В Telegram-канале с вакансиями для лингвистов уточнялось, что специалисту предстоит заниматься переводом на строительных объектах. Размер зарплаты авторы поста не раскрыли.
Что касается одного из самых престижных вузов страны, в HH-профиле Московского государственного института международных отношений открыта вакансия преподавателя военного перевода с корейского. Соискатель должен иметь военное или высшее образование либо же быть офицером запаса. Также от кандидата требуется ученая степень. В объявлении не уточняют, диалект какой части Корейского полуострова должен будет преподавать сотрудник. Соискателю обещают зарплату от 100 тысяч до 120 тысяч рублей.
Также переводчиков ищут для деловых поездок. Компания-аутсорсер «Эксцельсиор» ждет профессионала для сопровождения делегации партнеров Северной Кореи, следует из опубликованного в HH объявления. Среди обязанностей — переводы во время встреч и мероприятий.
«На сегодняшний день порядка 15 тысяч северокорейских рабочих находятся в России. Где-то до 50 тысяч увеличится их количество к концу года. И где-то 153 тысячи заявок сейчас есть на работников из Северной Кореи», — сообщало РИА Новости со ссылкой на представителя приморской девелоперской группы Eskadra.
Ранее СМИ писали, что строители из КНДР могут принять участие в восстановлении территорий, которые пострадали в боях с ВСУ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в 2022-м, что ведет переговоры с Северной Кореей о привлечении строителей для работы на объектах Донбасса. В 2025 году секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу рассказал, что Пхеньян отправит пять тысяч военных строителей в Курскую область.