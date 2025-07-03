В России ищут переводчиков с северокорейского для работы в МГИМО и на стройках

Российские работодатели все чаще ищут специалистов со знанием корейского языка — и особенно северокорейского диалекта. Как выяснил Daily Storm, в МГИМО открыта вакансия преподавателя военного перевода, а крупные строительные компании в Москве и Санкт-Петербурге активно приглашают на работу переводчиков, знакомых с особенностями речи жителей КНДР. В некоторых случаях соискателям предлагают заработную плату более 300 тысяч рублей.





Вакансию специалиста в Москве, владеющего корейским, 26 июня опубликовал в HeadHunter (HH) застройщик «Страна Девелопмент». Сотруднику предстоит переводить речь на строительной площадке, указано на сайте сервиса для рекрутинга.