Налоговая вновь инициировала ликвидацию концертной компании Филиппа Киркорова

Налоговая инспекция пытается ликвидировать «Филипп Киркоров Корпорейшн». Как указано в базе данных «СПАРК-Интерфакс», концертную фирму артиста решили прикрыть 4 июня 2025 года. Это уже вторая попытка властей упразднить компанию после участия музыканта в скандальной голой вечеринке, заметил Daily Storm.





«Филипп Киркоров Корпорейшн» работает с 2019 года. Организацию основали звезда эстрады и его концертный директор Геннадий Рыбак. Артист владеет 90% доли компании, остальная часть бизнеса все еще числится за умершим в 2023 году менеджером Киркорова.





Творческий центр певца может заниматься съемкой видеороликов и ТВ-программ, организацией дискотек. В год основания компания отчиталась о прибыли в размере 60,8 миллиона рублей, а в 2021-м — об убытках в 8,7 миллиона рублей.





Недавно фирма оказалась в центре разбирательств. В мае 2025 года SHOT писал, что фанаты поп-исполнителя обратились с исками за отмененные концерты к «Филипп Киркоров Корпорейшн». Два поклонника отсудили 60 тысяч рублей за отмененные выступления певца в 2020 году в локдаун. Еще одной фанатке организация должна 12 тысяч рублей за несостоявшееся в 2022 году шоу, рассказывал Telegram-канал.





«Это не Филиппа компания. Это была компания Геннадия Рыбака, концертного директора», — прокомментировала «360» подачу исков пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.





4 июня 2025 года «Филипп Киркоров Корпорейшн» решили закрыть за недостоверные сведения в реестре юрлиц. Возможно, попытки ликвидировать ее связаны со смертью руководителя и соучредителя центра — Рыбака. Либо же причина может быть в обязательных к публикации бухгалтерских отчетностях. В «СПАРК» у компании отсутствуют декларации о доходах за последние несколько лет.





В аналогичной ситуации бизнес музыканта оказывался в начале 2024 года, следует из базы данных. Тогда организацию тоже хотели закрыть. Однако позже она вновь получила статус «действующая», сообщала «КП».





В конце апреля этого года Филипп Киркоров получил серьезные ожоги во время перформанса. Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с Daily Storm отметил, что артисты идут на жертвы, дабы радовать зрителя. Он понадеялся, что виновников, которые допустили травму Киркорова, накажут.





В конце 2023 года Киркоров оказался в центре громкого скандала, который поставил под угрозу его карьеру исполнителя. Он побывал на так называемой голой вечеринке Анастасии Ивлеевой. Позже Киркоров в скромном образе публично извинился за свое участие в мероприятии и заявил, что «в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь».