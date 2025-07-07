Слабый интернет и сухой закон: в РСТ рассказали о турах в Афганистан за 250 тысяч рублей и дали советы, как себя вести

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали о турах в Афганистан за 250 тысяч рублей и дали советы, как себя вести в стране. Спрос на поездки пока небольшой, но он растет, сообщили в РСТ.





Эксперт организации Оксана Адилова в беседе с Daily Storm отметила: говорить о массовом туризме в Афганистане преждевременно, но уже существует узкий сегмент тех, кто готов отправиться в такую поездку ради уникального опыта.





К потенциальным гостям Афганистана она отнесла следующие категории: искатели приключений, которых тянет к нетуристическим уголкам мира; ⁠паломники, стремящиеся посетить святые места ислама; ⁠фотографы и журналисты, работающие над проектами о стране. Такой интерес можно назвать нишевым, пояснила она и добавила: потока желающих посетить Афганистан не будет из-за массы ограничений, в первую очередь связанных с безопасностью.





По словам эксперта, визу россияне могут оформить через посольство Афганистана. Цена однократной турвизы — 80 долларов США. При этом прямого авиасообщения нет. Перелеты в Кабул идут с одной пересадкой через ОАЭ, Турцию. Цены на перелет экономклассом — от 65 тысяч рублей туда/обратно.





Представитель РСТ дала несколько советов туристам. Адилова объяснила, что в Афганистане лучше иметь наличку, поскольку карты почти нигде не принимаются. «Обязательное сопровождение местным гидом и очень желательно — охраной. Самостоятельные путешествия рискованны. Жилье и питание — ограниченный выбор. В крупных городах есть отели 4 и 5 звезд, в остальных местах гостевые дома. Интернет и связь: слабый сигнал, ограничения на соцсети и мессенджеры», — рассказала она.





Эксперт порекомендовала избегать дискуссий о политике, религии и западных ценностях — это может вызвать недопонимание или конфликт. Также одежда должна закрывать руки и ноги. И нужно быть готовым к сухому закону на протяжении всей поездки, поскольку употребление и перевоз алкоголя строго запрещены.





Ранее СМИ писали, что российские туроператоры начали продавать туры в Афганистан. Первая группа — 10 мужчин — отправится в Кабул уже в августе. Женщин пока не берут. Стоимость — 220-250 тысяч рублей. В цену входят охрана, экскурсии и культурная программа под присмотром талибов.





Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Во внешнеполитическом ведомстве Афганистана сообщили, что о решении правительства РФ во время встречи объявил российский посол. Он охарактеризовал этот шаг как исторический и подчеркнул его ключевую роль в укреплении связей между государствами.





Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов также отметил, что решение Москвы — «это свидетельство нашего традиционно дружественного отношения к афганскому народу». Дипломат напомнил, что более 100 лет назад именно Россия одной из первых признала независимость Афганистана.





Исламский Эмират Афганистан — это название, которое страна получила после прихода к власти талибов в 2021 году. В апреле 2025 года Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о приостановке запрета на деятельность «Талибана» и постановил исключить его из перечня террористических организаций.