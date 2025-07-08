Отличница из богатой семьи и скрытая невеста: знакомые рассказали о последней любви экс-министра Старовойта

Чиновник и знакомые последней возлюбленной экс-министра транспорта Романа Старовойта рассказали Daily Storm о ней. По словам экс-главы Суджанского района Александра Богачева, в регионе все были в курсе амурных дел на тот момент губернатора, но молчали.





«Я в курсе о его новой пассии. Но не знаком с ней лично. Ни разу не видел ее. Чисто слышал, что у него появилась ранее молодая девушка и он потом развелся с женой. В интернете уже посмотрел на нее. Красивая, длинноногая... Все как в фильмах!» — признался Daily Storm Богачев.





«Разговоры в регионе были, что у Старовойта появилась новая пассия. Но прямо конкретно ничего о ней не вспоминали. Он был еще когда губернатором — уже гулял с ней», — добавил бывший чиновник.





Одноклассница девушки Старовойта сказала Daily Storm, что та засветилась с юных лет в модельном бизнесе. «Она в модельном агентстве занималась. Я была у нее дома пару раз. Там ее фотки висят на стене. То есть человек занимался этим», — сообщила Анастасия.





Еще одна одноклассница вспомнила, что Полина всегда училась хорошо, а ее мать — просто душевный человек: «У нее прекрасная мама. Жили они в достатке. Она была красиво и дорого одета. Летом на каникулах всегда куда-то с семьей ездила отдыхать. Была счастливой девочкой».





СМИ ранее писали, что возлюбленная Романа Старовойта, 25-летняя Полина, переехала из родного Курска в Москву год назад. Тогда же мужчину назначили на пост главы Минтранса. Предварительно, девушка является выпускницей Курского государственного медицинского университета.





По словам ее знакомых, свои отношения с министром девушка особо не афишировала. Из официально зарегистрированного имущества у Полины есть лишь машина марки Kia К5. В Сети имеются фотография Полины в свадебном платье. Курские журналисты писали, что ее свадьба со Старовойтом была не за горами.





7 июля днем в Одинцовском городском округе был найден мертвым экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт. Тело чиновника на парковке у парка в кустах рядом с его машиной Tesla обнаружила его личная охрана. При нем также было наградное оружие — пистолет Макарова. Его он получил от МВД в 2023 году за содействие в выполнении задач.





На месте смерти Старовойта журналисты заметили девушку, которая опознавала его тело. На кадрах она плакала, позже силовики отвели ее на беседу. Ряд Telegram-каналов назвали девушку ассистенткой Старовойта. Но в пабликах в соцсети «ВКонтакте» ее упоминали как «первую леди Курска». Региональные СМИ приписывают ей романтическую связь со Старовойтом.





Девушку зовут Полина Корнеева. Журналисты «КП» дозвонились до нее. «Спасибо. Мне не нужна помощь», — ответила Корнеева и бросила трубку.





Роман Старовойт был женат. В 2020 году его супруга Светлана оказалась в десятке самых богатых жен, заняв восьмое место с доходом более 17 миллионов рублей. При этом доход самого губернатора Старовойта составлял около трех миллионов рублей. Однако, несмотря на финансовое благополучие и наличие двух дочек, рожденных в браке, в 2021 году пара расспалась.





Светлана Старовойт занимается психологией. Она также является директором образовательного холдинга для детей — ООО «Сказкадариум». По данным rusprofile, выручка организации за 2024 год составила 39 миллионов рублей.





Старшей дочери Романа Старовойта Ангелине 19 лет. На ее странице во «ВКонтакте» указано, что она учится в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова лечебному делу. СМИ писали, что она окончила Московскую экономическую школу, училась играть на фортепиано и занималась рисованием.





А младшая дочь Старовойта учится в столичной Академии джаза. Она посещает подмосковный конноспортивный клуб и имеет членство в Федерации конного спорта России. Девушка принимает участие во всероссийских и муниципальных конкурсах.