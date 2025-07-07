Бывший подчиненный Старовойта: Самоубийстом он показал слабость и причастность к коррупции

Бывший глава Суджанского района Курской области Александр Богачев выразил мнение, что самоубийством экс-глава региона и Минтранса Роман Старовойт показал свою слабость и причастность к коррупции в Курской области.





«Его отставка никого не удивила, особенно наших людей. Но то, что он погибнет таким образом, на самом деле шокировало. Мне довелось поработать под руководством Старовойта. Воспоминания не самые приятные. У меня с ним были особые отношения. За все время, что мы проработали, Старовойт несколько раз пытался с помощью своих подчиненных снять меня с должности. Но у них этого не получилось», — рассказал Daily Storm Богачев.





Он напомнил, что именно экс-глава Минтранса в свою бытность губернатором привел Алексея Смирнова (сейчас находится в СИЗО) и поставил первым заместителем. «И что бы он ни делал — если не с указаний Старовойта, то под его присмотром. Если Смирнов что-то натворил и Старовойт этого не знал — тогда говорить о его хороших качествах как руководителя сложно. Как можно не видеть, что делают твои подчиненные?!» — задался вопросом собеседник.





«Скорее всего, его на самоубийство подвигло то, что против него дал показания Смирнов. Наверное, все-таки это позор для министра... Одно дело, когда люди [совершили суицид] в процессе военных действий. Тогда это поступок больше героический. А тут, наверное, это показатель слабости был. Это, опять же, доказывает его причастность, вину к тем деяниям, за что отвечает его бывшая команда: Смирнов, Дедов, Лукин. Там и суммы большие были задействованы — миллиарды!» —добавил Богачев.





Канал «112» пишет, что на Старовойта дал показания экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, который ранее был задержан по делу о хищениях при возведении оборонительных сооружений в регионе. Сумма похищенных средств в уголовном деле составляет более одного миллиарда рублей.





Под следствием также бывший первый вице-губернатор региона Алексей Дедов и бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, которого в декабре арестовали по делу о хищении при строительстве фортификационных сооружений в приграничье.





В понедельник, 7 июля, Старовойта уволили с должности министра транспорта. По информации РБК, в отношении Старовойта велась проверка на предмет его причастности к хищениям при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Чиновник занимал пост главы Минтранса с мая 2024 года. Старовойту было 53 года.