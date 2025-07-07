«Поступил как настоящий русский офицер». Бывший губернатор Курской области Руцкой считает, что Роман Старовойт покончил с собой, чтобы избежать позора

Погибший экс-министр транспорта Роман Старовойт был хорошим чиновником и покончил с собой из гордости. Таким мнением с Daily Storm поделился бывший вице-президент России и экс-губбернатор Курской области Александр Руцкой. Ранее тело недавно снятого с должности министра Романа Старовойта нашли с огнестрельным ранением в его личном автомобиле.





Руцкой был лично знаком со Старовойтом еще со времен, когда тот управлял Курской областью. Экс-советник Ельцина несколько раз общался со Старовойтом и считал его «профессионалом, хозяйственником и хорошим человеком». Однако Старовойта мог затянуть в уголовное дело о хищении при строительстве оборонительных укреплений бывший губернатор Алексей Смирнов, который ранее был его замом.





«Идет следствие по Алексею Смирнову и компании, которая занималась строительством оборонительных сооружений. Не знаю, что там Смирнов говорил в отношении Старовойта. Но не сомневаюсь, что он и на него списывал свои проблемы, которые впоследствии возникли. Поэтому не исключено, что это привело к следствию [в отношении Старовойта]», — предположил Руцкой.





Он добавил, что Старовойта могли снять с должности министра как раз из-за возможного расследования. При этом бывший соратник Ельцина не верит, что такой человек мог действительно пойти на преступление. Поэтому разжалованный чиновник решил свести счеты с жизнью не от страха, а чтобы сохранить честь, считает Руцкой.





«У меня язык не повернется сказать что-нибудь плохое в адрес Старовойта. Мне его жалко. Не могу поверить, чтобы он участвовал. Если бы он участвовал, он бы не покончил с собой, а выкручивался. Он понял, что это не выдержит. Он поступил как настоящий русский офицер. В такое говно его вляпали — это же позор и стыд», — поделился мыслями Руцкой.





Старовойт мог избежать проблем и остаться в живых, всего лишь заранее проверив биографию Смирнова перед назначением на должность своего заместителя и доверившись словам Руцкого. Сразу после назначения Старовойта губернатором в 2019 году Руцкой предупредил того, чтобы не ставил на должности таких людей, как Смирнов.





«Я ему называл фамилии тех, кого ни в коем случае и близко подпускать в администрацию нельзя. В частности, Смирнова. Но он (Старовойт) меня не послушал. Спрашивал у него: «Зачем вы берете этих людей на должности?» — «Да ну, Александр Владимирович, вы предвзяты». — «Ну хорошо, придет время, и ты увидишь, чем это все закончится». Вот видите, чем закончилось», — вспоминает Руцкой.





Президент России Владимир Путин 7 июля своим приказом освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. В этот же день Старовойт был найден застреленным в подмосковном Одинцове. По данным Telegram-канала «112», на погибшего давал показания экс- губернатор Курской области Алексей Смирнов (сменил Старовойта на этом посту), задержанный по делу о хищениях при возведении оборонительных сооружений в регионе.