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«112»: Бывший министр транспорта Старовойт найден застреленным в Подмосковье
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Утром он был уволен с должности Роман Старовойт
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«112»: Бывший министр транспорта Старовойт найден застреленным в Подмосковье

Утром он был уволен с должности

Роман Старовойт Фото: Global Look Press / Сергей Елагин

Экс-министр транспорта России Роман Старовойт был найден застреленным в подмосковном Одинцове, по другим данным — в своем доме в деревне Мякинино. Об этом сообщил Telegram-канал «112».


«112» также пишет, что на Старовойта дал показания экс- губернатор Курской области Алексей Смирнов (сменил Старовойта на этом посту), задержанный по делу о хищениях при возведении оборонительных сооружений в регионе.


Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, сообщила, что устанавливаются обстоятельства смерти Романа Старовойта. По данным СК, в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело экс-министра с огнестрельным ранением. 


Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего, подчеркнули в ведомстве. Основная версия – самоубийство, добавили там. 


7 июля Старовойта уволили с должности министра транспорта. Он занимал этот пост с мая 2024 года. 

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#минтранс #старовойт #гибель
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