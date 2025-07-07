«112»: Бывший министр транспорта Старовойт найден застреленным в Подмосковье

Экс-министр транспорта России Роман Старовойт был найден застреленным в подмосковном Одинцове, по другим данным — в своем доме в деревне Мякинино. Об этом сообщил Telegram-канал «112».





«112» также пишет, что на Старовойта дал показания экс- губернатор Курской области Алексей Смирнов (сменил Старовойта на этом посту), задержанный по делу о хищениях при возведении оборонительных сооружений в регионе.





Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, сообщила, что устанавливаются обстоятельства смерти Романа Старовойта. По данным СК, в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело экс-министра с огнестрельным ранением.





Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего, подчеркнули в ведомстве. Основная версия – самоубийство, добавили там.





7 июля Старовойта уволили с должности министра транспорта. Он занимал этот пост с мая 2024 года.