СК России: Тело экс-министра транспорта Старовойта найдено в его личном авто

Следствие устанавливает обстоятельства смерти экс-министра транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.





По данным СК, в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело Старовойта с огнестрельным ранением.





Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего, подчеркнули в ведомстве. Основная версия – самоубийство, добавили там.





Роман Старовойт утром 7 июля был снят с должности министра транспорта России. Он занимал этот пост с мая 2024 года. До этого был губернатором Курской области.