СК России: Тело экс-министра транспорта Старовойта найдено в его личном авто

Следствие устанавливает обстоятельства смерти экс-министра транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным СК, в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело Старовойта с огнестрельным ранением.
Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего, подчеркнули в ведомстве. Основная версия – самоубийство, добавили там.
Роман Старовойт утром 7 июля был снят с должности министра транспорта России. Он занимал этот пост с мая 2024 года. До этого был губернатором Курской области.