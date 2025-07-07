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СК России: Тело экс-министра транспорта Старовойта найдено в его личном авто
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Основная версия — самоубийство, подчеркнули в ведомстве undefined
Новости

СК России: Тело экс-министра транспорта Старовойта найдено в его личном авто

Основная версия — самоубийство, подчеркнули в ведомстве

Следствие устанавливает обстоятельства смерти экс-министра транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 


По данным СК, в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело Старовойта с огнестрельным ранением. 


Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего, подчеркнули в ведомстве. Основная версия – самоубийство, добавили там. 


Роман Старовойт утром 7 июля был снят с должности министра транспорта России. Он занимал этот пост с мая 2024 года. До этого был губернатором Курской области. 

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#минтранс #старовойт #следственный комитет
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