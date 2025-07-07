Путин подписал закон об обязательной установке RuStore на гаджетах Apple

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий корпорацию Apple предоставлять возможность установки единого российского магазина приложений RuStore на свои устройства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.





Согласно новым нормам, которые вступят в силу 1 сентября 2025 года, производителям устройств запрещается ограничивать установку российских приложений и единого магазина, блокировать функционал устройств при использовании альтернативного ПО, навязывать ценовую политику разработчикам. Кроме того, должна быть обеспечена возможность альтернативных платежей.





Закон касается всех технически сложных товаров, включая смартфоны и планшеты. Инициатива направлена против нечестных практик зарубежных платформ, ограничивающих доступ к российским сервисам, включая банковские приложения.





RuStore, ранее доступный только на Android-устройствах, теперь должен стать доступным и для пользователей продукции Apple. В Госдуме неоднократно объясняли, что это необходимо для защиты интересов российских разработчиков и пользователей.





Напомним, что в 2022 году Apple объявила о приостановке работы своего сервиса Apple Pay в России.