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Сотрудник Минтранса скончался во время совещания в Москве
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Это произошло на фоне новостей об отставке и смерти экс-главы ведомства Старовойта undefined
Новости

Сотрудник Минтранса скончался во время совещания в Москве

Это произошло на фоне новостей об отставке и смерти экс-главы ведомства Старовойта

Заместитель начальника отдела нормативного обеспечения и земельных правоотношений Алексей Корнейчук скончался во время совещания днем 7 июля в здании Министерства транспорта России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.


В публикации говорится, что 42-летний мужчина скончался в здании на Старой Басманной улице. Источники рассказали, что чиновник резко встал, после чего упал и уже не пришел в себя, пишет «Газета.Ru».


Как уточняет Telegram-канал SHOT, по предварительной версии, мужчина скончался от остановки сердца на фоне новостей об отставке экс-министра транспорта Романа Старовойта, которого также нашли застреленным 7 июля в Подмосковье.


Экс-глава Курской области Александр Руцкой в беседе с Daily Storm высказал мнение, что Старовойт, который ранее также занимал пост губернатора этого региона, покончил с собой во избежание позора в связи с возможным уголовным делом, связанным с хищениями при строительстве оборонительных укреплений.

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#минтранс #чиновники #смерть
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