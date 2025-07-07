Сотрудник Минтранса скончался во время совещания в Москве

Заместитель начальника отдела нормативного обеспечения и земельных правоотношений Алексей Корнейчук скончался во время совещания днем 7 июля в здании Министерства транспорта России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





В публикации говорится, что 42-летний мужчина скончался в здании на Старой Басманной улице. Источники рассказали, что чиновник резко встал, после чего упал и уже не пришел в себя, пишет «Газета.Ru».





Как уточняет Telegram-канал SHOT, по предварительной версии, мужчина скончался от остановки сердца на фоне новостей об отставке экс-министра транспорта Романа Старовойта, которого также нашли застреленным 7 июля в Подмосковье.





Экс-глава Курской области Александр Руцкой в беседе с Daily Storm высказал мнение, что Старовойт, который ранее также занимал пост губернатора этого региона, покончил с собой во избежание позора в связи с возможным уголовным делом, связанным с хищениями при строительстве оборонительных укреплений.