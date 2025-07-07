Экс-замглавы Росгвардии Стригунова задержали в Москве, против него завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Стригунова, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Стригунов занимал пост первого замглавы Росгвардии с 2020-го по 2023 год.





Максимальное наказание по статьям о получении взяток в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями — лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.





По данным следователей, в сентябре 2014 года МВД России и ООО «СУ Ремстройторг» заключили многомиллионный государственный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Стригунова.





В 2014 году Стригунов, располагая информацией о наличии ограничений использования учебного центра ввиду несоответствия площади земельного участка и незначительного удаления от аэропорта, дал указание подчиненным организовать его строительство, сообщило следствие.





По информации ведомства, в результате преступления условия контракта не выполнили, учебный центр в эксплуатацию не ввели, что повлекло причинение имущественного вреда государству в особо крупном размере, в сумме свыше двух миллиардов рублей.





Следователи полагают, что в 2012-2014 годах Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки на сумму свыше 66 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении многомиллионных государственных контрактов на строительные работы. Стригунова задержали в Москве, его арестовали.