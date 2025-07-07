Новости
Новости 18+
St
«112»: В Рязани в кафе взорвалась граната, один человек погиб
18+
Предварительно, еще трое пострадали undefined
Новости

«112»: В Рязани в кафе взорвалась граната, один человек погиб

Предварительно, еще трое пострадали

В Рязани в кафе Game Loft возле торгового центра «Малина» произошел взрыв гранаты, сообщает «112». 


По данным Telegram-канала, гранату в кафе принес посетитель, чтобы показать ее друзьям. Молодой человек думал, что это муляж. 


Сообщается, что сейчас пострадавший находится в реанимации, врачи борются за его жизнь. Один из его друзей погиб на месте, еще двое получили множественные осколочные ранения и были госпитализированы.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

В мае в результате взрыва гранаты в подъезде многоэтажного жилого дома в подмосковном Лосино-Петровске погибли двое мужчин. По данным прокуратуры, четверо местных жителей распивали алкоголь, и один из них в какой-то момент решил продемонстрировать другому боевую гранату.


Оба мужчины вышли в подъезд, где и сдетонировал боеприпас. Мужчины погибли на месте. В результате взрыва женщина получила ранение. Ее госпитализировали.

#чп #взрыв #гранаты #рязань
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...