«112»: В Рязани в кафе взорвалась граната, один человек погиб

В Рязани в кафе Game Loft возле торгового центра «Малина» произошел взрыв гранаты, сообщает «112».





По данным Telegram-канала, гранату в кафе принес посетитель, чтобы показать ее друзьям. Молодой человек думал, что это муляж.





Сообщается, что сейчас пострадавший находится в реанимации, врачи борются за его жизнь. Один из его друзей погиб на месте, еще двое получили множественные осколочные ранения и были госпитализированы.