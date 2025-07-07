«112»: В Рязани в кафе взорвалась граната, один человек погиб

В Рязани в кафе Game Loft возле торгового центра «Малина» произошел взрыв гранаты, сообщает «112».
По данным Telegram-канала, гранату в кафе принес посетитель, чтобы показать ее друзьям. Молодой человек думал, что это муляж.
Сообщается, что сейчас пострадавший находится в реанимации, врачи борются за его жизнь. Один из его друзей погиб на месте, еще двое получили множественные осколочные ранения и были госпитализированы.
В мае в результате взрыва гранаты в подъезде многоэтажного жилого дома в подмосковном Лосино-Петровске погибли двое мужчин. По данным прокуратуры, четверо местных жителей распивали алкоголь, и один из них в какой-то момент решил продемонстрировать другому боевую гранату.
Оба мужчины вышли в подъезд, где и сдетонировал боеприпас. Мужчины погибли на месте. В результате взрыва женщина получила ранение. Ее госпитализировали.