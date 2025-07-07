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Машков: «Театральный бульвар» сформировал доверие между городом и искусством
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Уличный формат может быть глубоким, если уделяется внимание не форме, а содержанию, считает артист undefined
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Машков: «Театральный бульвар» сформировал доверие между городом и искусством

Уличный формат может быть глубоким, если уделяется внимание не форме, а содержанию, считает артист

Проект «Театральный бульвар» стал частью города, на его площадках собираются тысячи зрителей. Об этом заявил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и Московского театра «Современник» Владимир Машков. 


«Театральный бульвар» — проект, который сумел стать гармоничной частью Москвы. Сложилось доверие между городом и искусством. И театр, и зритель становятся ближе, искреннее, смелее», — сказал Машков. 


«Театральный бульвар» уже второй год подряд собирает тысячи зрителей. Свои постановки на фестивале представляют ведущие столичные театры, в программе занято более 300 коллективов России и мира, напомнил он.


В связи с популярностью проекта и разнообразием его форматов число его участников должно увеличиться, полагает артист. 


Он добавил, что «Театральный бульвар» доказывает: уличный формат может быть многослойным и глубоким, когда в центре не форма, а содержание. 

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#москва #культура #владимир машков #театральный бульвар
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