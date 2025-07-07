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Суд приговорил экс-замглавы Генштаба Арсланова к 17 годам за коррупцию
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Ущерб по делу составил свыше шести миллиардов рублей undefined
Новости

Суд приговорил экс-замглавы Генштаба Арсланова к 17 годам за коррупцию

Ущерб по делу составил свыше шести миллиардов рублей

Бывшего замначальника Генштаба ВС РФ Халила Арсланова суд приговорил к 17 годам колонии. Его признали виновным во взяточничестве и мошенничестве с госконтрактами. 


Ему были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела «Воентелекома». По версии следствия, Арсланов с подельниками закупили китайскую технику под видом передовых отечественных разработок.


По данным суда и следствия, он совершил хищение денежных средств из федерального бюджета в размере более 1,6 миллиарда рублей. Деньги были выделены на программу цифровизации Вооруженных сил РФ. 


В СК РФ считают, что в общей сложности Арсланов, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью. Его задержали в 2020 году.


Гособвинение требовало в качестве наказания для Арсланова 19 лет заключения. Бывшему военачальнику сейчас 64 года. 

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#приговор #хищение #генштаб
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