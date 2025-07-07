Суд приговорил экс-замглавы Генштаба Арсланова к 17 годам за коррупцию

Бывшего замначальника Генштаба ВС РФ Халила Арсланова суд приговорил к 17 годам колонии. Его признали виновным во взяточничестве и мошенничестве с госконтрактами.





Ему были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела «Воентелекома». По версии следствия, Арсланов с подельниками закупили китайскую технику под видом передовых отечественных разработок.





По данным суда и следствия, он совершил хищение денежных средств из федерального бюджета в размере более 1,6 миллиарда рублей. Деньги были выделены на программу цифровизации Вооруженных сил РФ.





В СК РФ считают, что в общей сложности Арсланов, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью. Его задержали в 2020 году.





Гособвинение требовало в качестве наказания для Арсланова 19 лет заключения. Бывшему военачальнику сейчас 64 года.