Силовики ворвались в офис «Электросетей Армении» арестованного Карапетяна

Сотрудники правоохранительных органов утром 8 июля ворвались в здание головного офиса ЗАО «Электрические сети Армении» (ЭСА) арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна, пишет News.am со ссылкой на пресс-секретаря компании Наталью Сарджанян.





По ее словам, сотрудников «Электросетей» не пускают в штаб-квартиру компании. Также силовики пришли в дом племянника Карапетяна — Нарека, который является председателем совета директоров организации. В настоящее время там проводят обыски, добавляет издание.





Самвела Карапетяна арестовали 18 июня по обвинению в призывах к свержению власти. Незадолго до своего задержания бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви, которую критикует премьер-министр Никол Пашинян.





3 июля парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать компанию Электрические сети Армении», принадлежащую Карапетяну.