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Силовики ворвались в офис «Электросетей Армении» арестованного Карапетяна
18+
Сотрудников компании не пускают в штаб-квартиру undefined
Новости

Силовики ворвались в офис «Электросетей Армении» арестованного Карапетяна

Сотрудников компании не пускают в штаб-квартиру

Сотрудники правоохранительных органов утром 8 июля ворвались в здание головного офиса ЗАО «Электрические сети Армении» (ЭСА) арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна, пишет News.am со ссылкой на пресс-секретаря компании Наталью Сарджанян.


По ее словам, сотрудников «Электросетей» не пускают в штаб-квартиру компании. Также силовики пришли в дом племянника Карапетяна — Нарека, который является председателем совета директоров организации. В настоящее время там проводят обыски, добавляет издание.


Самвела Карапетяна арестовали 18 июня по обвинению в призывах к свержению власти. Незадолго до своего задержания бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви, которую критикует премьер-министр Никол Пашинян.


3 июля парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать компанию Электрические сети Армении», принадлежащую Карапетяну.

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#силовики #обыски #армения
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