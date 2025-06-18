Российского предпринимателя Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении

Российского бизнесмена и владельца компании «Ташир Групп» Самвела Карапетяна следственные органы Армении обвинили в публичных призывах к захвату власти в стране, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката предпринимателя — Армена Ферояна.





Правозащитник отметил, что Карапетяну предъявлены «незаконные обвинения, которые он не признает». По словам адвоката, следствие будет ходатайствовать об аресте бизнесмена.





Фероян добавил, что накануне, 17 июня, у дома Карапетяна в Ереване были задержаны свыше 50 человек. Дома у бизнесмена прошли обыски. Самого предпринимателя 18 июня доставили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Армении.





Следственные действия против бизнесмена начались после того, как он выступил в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ). Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил католикоса всех армян Гарегина II в нарушении обета безбрачия и призвал переизбрать предстоятеля ААЦ. Карапетян в свою очередь заявил, что «если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему».





Карапетян занимает 44-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes с состоянием 3,2 миллиарда долларов. Под брендом «Ташира» работают более 200 компаний в сферах недвижимости, энергетики, банковского сектора и общепита.