Двоих рабочих госпитализировали после аварии на шахте в Свердловской области

Двух проходчиков горных капитальных работ госпитализировали после горного удара на шахте компании «РУСАЛ» в Свердловской области, сообщила региональная прокуратура.





Инцидент произошел на шахте «Черемуховская-Глубокая» на глубине 1172 метра. По предварительным данным, травмы получили двое мужчин 1974 и 1975 годов рождения.





По данному факту прокуратура организовала проверку соблюдения техники безопасности и охраны труда.





Ранее в пресс-службе Североуральского бокситового рудника сообщили, что в шахте произошло обрушение стенки одной из выработок. Работавшие там шахтеры были оперативно подняты на поверхность. В настоящее время идет обследование места происшествия, работы на других горизонтах шахты идут в плановом режиме.





«Черемуховская-Глубокая» — одна из самых глубоких шахт в России, ее глубина составляет 1550 метров. Шахта принадлежит ООО «Североуральский бокситовый рудник» (СУБР), который входит в состав компании «РУСАЛ».