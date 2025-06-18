На время ПМЭФ в Петербурге и Ленобласти введен запрет на полеты малой авиации. А экипажи судов, выполняющих рейсы, видят «призраков» на радарах. Информацию о запрете подтвердили в местных аэроклубе SkyStream и авиационно-спортивном клубе «Сиворицы».





«На данный момент небо закрыто. До пятницы [20 июня] точно. А там уже видно будет. Но пока у нас полетов нет», — сообщили Daily Storm в SkyStream.





В клубе «Сиворицы», базирующемся в Гатчинском районе Ленинградской области, заявили нашему изданию, что в связи с Петербургским международным экономическим форумом пока работа на паузе: «Из-за форума запрет на использование воздушного пространства с 18 по 20 июня точно. 21-е и 22-е — пока под вопросом».





«Возможно, нам дадут работать. Но до 20-го включительно уже режим запрета в радиусе 200 километров. Но всегда на время проведения ПМЭФ запрет на полеты. Так было и на прошлом, и на позапрошлом форумах», — добавили в авиационно-спортивном клубе «Сиворицы».





О том, что есть ограничения, рассказали и в региональном центре Единой системы организации воздушного движения: «Конечно, [на время проведения ПМЭФ] обязательно, ограничения [на полеты] есть».





Кроме этого, начиная с вечера 11 июня экипажи российских и иностранных авиакомпаний, прилетающих в Пулково и вылетающих оттуда, жалуются на систему предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS). Как пишет Telegram-канал «Авиаторщина», на радарах внезапно появляются якобы неопознанные посторонние метки вблизи самолета. От пилотов поступило уже более 160 докладов.





В сообщении канала уточняется, что TCAS в режиме Traffic Advisory сообщает пилотам о потенциальной угрозе столкновения и якобы о наличии поблизости другого лайнера. Но иногда система срабатывает в режиме Resolution Advisory, предупреждая о реальной угрозе столкновения. В таком случае пилот должен немедленно набрать или снизить высоту. Данные команды TCAS имеют приоритет перед диспетчерскими указаниями.





Источник «Авиаторщины» объяснил аномалию в Пулково «увеличением активности работы средств радиоэлектронной борьбы в связи с ПМЭФ».





Петербургский международный экономический форум открылся 18 июня и завершится 21-го. Главная тема ПМЭФ — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме будут работать тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!». ПМЭФ-2025 базируется в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» и, как ожидается, соберет делегации более чем из 90 стран.