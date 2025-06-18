«Идея чипировать людей несет в себе риски»: в МГУ усомнились в абсолютной пользе проекта Илона Маска

Любое вмешательство в центральную нервную систему человека может нести в себе риски, заявила Daily Storm заместитель директора медицинского научно-образовательного института Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Мария Воронцова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).





Так она ответила на вопрос о своем отношении к проекту американского предпринимателя Илона Маска по чипированию людей.





«Однако мы сами имеем все возможности, чтобы эти риски ограничить. Вопрос в осознанном употреблении таких технологий», — отметила Воронцова.





В январе 2024 года компания Neuralink, которая принадлежит Маску, впервые вживила нейрочип в мозг человека. По словам бизнесмена, продукт под названием «Телепатия» создан для использования гаджетов при помощи мысли.





В июне 2023 года предприниматель рассказал, что первым реципиентом мозгового чипа-импланта Neuralink станет человек, страдающий параличом нижних конечностей.