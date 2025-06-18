На бывшего замминистра культуры Тувы завели дело о госизмене

В отношении бывшего первого заместителя министра культуры Тувы, композитора Илью Синкина возбудили уголовное дело о государственной измене, пишет РБК со ссылкой на источник.





В пресс-службе УФСБ по Ульяновской области изданию сообщили, что жителя Тувы обвиняют в шпионаже в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.





Как выяснили в спецслужбе, мужчина по заданию украинской разведки собирал и передавал сведения о границе между Россией и Монголией и способах ее легального и нелегального пересечения.





Указанные сведения могли быть использованы против безопасности России, а также в целях переброски лиц, причастных к совершению террористической, диверсионной деятельности, утверждают в ФСБ.





В ведомстве отметили, что обвиняемый уже находится под стражей в связи с расследованием против него дела по статье об участии в деятельности террористической организации, запрещенной на территории России. ФСБ имя обвиняемого не раскрыла.