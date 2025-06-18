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МАГАТЭ не нашло доказательств разработки Ираном ядерного оружия
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Гросси подчеркнул, что поводы для обеспокоенности остаются undefined
Новости

МАГАТЭ не нашло доказательств разработки Ираном ядерного оружия

Гросси подчеркнул, что поводы для обеспокоенности остаются

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили доказательств наличия у Ирана программы создания ядерного оружия. Об этом гендиректор агентства Рафаэль Гросси рассказал в эфире Bloomberg.


«Мы инспекторы. Мы не политические аналитики и не государственные чиновники. Поэтому, чтобы заявить о наличии активной программы по созданию ядерного оружия, нам нужны конкретные доказательства, а таких мы не видели», — пояснил Гросси.


Глава МАГАТЭ подчеркнул, что ни одна страна в мире не обогащает уран до 60%, что необходимо для создания ядерного оружия. При этом, по оценкам экспертов, риск есть уже при наличии 55 килограммов обогащенного до 60% урана. 


По словам главы МАГАТЭ, скопление такого урана — повод для обоснованных опасений как для агентства, так и для международного сообщества. Согласно последним данным МАГАТЭ, Иран накопил около 400 килограммов высокообогащенного урана.


В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов» против Ирана — в связи с тем, что тот приблизился к созданию ядерного оружия. В результате атак были повреждены стратегические объекты, а также погибли высокопоставленные военные и научные сотрудники.

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#иран #ядерное оружие #магатэ
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