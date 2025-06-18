МАГАТЭ не нашло доказательств разработки Ираном ядерного оружия

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили доказательств наличия у Ирана программы создания ядерного оружия. Об этом гендиректор агентства Рафаэль Гросси рассказал в эфире Bloomberg.





«Мы инспекторы. Мы не политические аналитики и не государственные чиновники. Поэтому, чтобы заявить о наличии активной программы по созданию ядерного оружия, нам нужны конкретные доказательства, а таких мы не видели», — пояснил Гросси.





Глава МАГАТЭ подчеркнул, что ни одна страна в мире не обогащает уран до 60%, что необходимо для создания ядерного оружия. При этом, по оценкам экспертов, риск есть уже при наличии 55 килограммов обогащенного до 60% урана.





По словам главы МАГАТЭ, скопление такого урана — повод для обоснованных опасений как для агентства, так и для международного сообщества. Согласно последним данным МАГАТЭ, Иран накопил около 400 килограммов высокообогащенного урана.





В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов» против Ирана — в связи с тем, что тот приблизился к созданию ядерного оружия. В результате атак были повреждены стратегические объекты, а также погибли высокопоставленные военные и научные сотрудники.