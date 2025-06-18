Трамп: США могут нанести удар по Ирану, а могут не нанести

Соединенные Штаты могут нанести удар по ядерным объектам Ирана, заявил президент США Дональд Трамп. Трансляцию его выступления вел телеканал Fox News.





«Я могу это сделать, могу и не сделать. Я имею в виду, никто не знает, что я собираюсь сделать», — сказал Трамп.





Глава Белого дома добавил, что сейчас у Ирана «много проблем», и он задавал вопрос, почему страна не договорилась с ним до того, как началась операция Израиля. Трамп вновь потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции».





Президент США Дональд Трамп также заявил, что 17 июня разговаривал со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Последний телефонный разговор, о котором сообщали российские власти, состоялся 14 июня.





По словам американского лидера, Путин предложил выступить посредником для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном. Трамп подчеркнул, что пока не заинтересовался предложением российского президента.